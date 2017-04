Peter Rehwinkel unaniem 'gekozen' tot burgemeester Zaltbommel

Vacant

Het ambt van burgemeester in de gemeente Zalbommel is per 31 maart 2017 vacant na vertrek van de burgemeester Van den Bosch naar de Tweede Kamer. De commissaris van de Koning heeft in goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad Zaltbommel besloten tot het benoemen van een waarnemend burgemeester tot in ieder geval na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Unaniem

Aangezien het een langere waarnemingsperiode betreft heeft de commissaris van de Koning de fractievoorzitters een keuze uit vijf kandidaten voorgelegd. De fractievoorzitters hebben met een aantal kandidaten een gesprek gevoerd, waarna zij unaniem hun voorkeur hebben uitgesproken. De commissaris van de Koning heeft deze aanbeveling van de fractievoorzitters overgenomen en de heer dr. J.P. Rehwinkel tot waarnemend burgemeester van Zaltbommel benoemd, met ingang van 25 april 2017. De beëdiging heeft plaatsgevonden op 24 april 2017.

Peter Rehwinkel (52 jaar, lid van de PvdA, wonende in Amsterdam) was in de periode 2009-2013 burgemeester van de gemeente Groningen. Daarvoor was hij van 2004-2009 burgemeester van de gemeente Naarden. In de periode 2007-2009 was hij tevens Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Van 1995-2000 was hij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.