Rotterdammer (24) gewond bij schietpartij in Rotterdam

Later die avond werden twee mannen aangehouden omdat zij in een auto reden die voldeed aan de beschrijving die getuigen gaven. De politie onderzoekt of deze mannen betrokken zijn geweest bij het schietincident.

Even na half acht 's avonds meldden getuigen meerdere schoten in de omgeving van het Adrianaplein. Agenten troffen op straat een 24-jarige Rotterdammer met een beenwond aan. Hij is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis.



In de omgeving van het Adrianaplein en de Adrianastraat vonden de agenten meerdere kogelhulzen. De Forensische Opsporing stelde alle sporen veilig voor nader onderzoek. Getuigen gaven een beschrijving van een auto die na het schietincident weg reed. Deze beschrijving werd gedeeld met alle dienstdoende agenten. Ook de politiehelikopter zocht mee.



Op de Nieuwe Binnenweg zagen agenten een auto die aan de beschrijving voldeed. De twee inzittenden zijn aangehouden. De politie onderzoekt of deze mannen betrokken zijn geweest bij het schietincident.

Onderzoek

De politie heeft net na het schietincident al enkele getuigen gesproken, maar komt graag opnieuw met deze mensen in contact om nog uitgebreider met hen te spreken.