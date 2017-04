Jongen (16) in bestelauto na achtervolging aangehouden

De knul reed in een bestelauto op een weg waar 50 km /uur is toegestaan met een snelheid van naar schatting 130 km / uur. Bovendien negeerde hij een stopteken van de politie.

Agenten zagen dinsdagavond op de Kraaivenstraat een rode bestelauto rijden die hen met flinke snelheid tegemoet kwam. De dienders besloten deze auto te controleren. Ze draaiden en zagen dat de auto aanvankelijk flink op hen uitliep, en naar schatting 130 km / uur reed op een gedeelte waar slechts 50km / uur is toegestaan. De bestuurder sloeg rechts af de Kruidenlaan zonder richting aan te geven. De politiemensen gaven met hun transparant op de Hopweg een stopteken. Dit werd genegeerd. De verdachte parkeerde zijn auto op het Rozemarijnhof Hij stapte uit het voertuig waarvan de motor nog draaide en rende weg in de richting van de Kruidenlaan. Een van de agenten heeft hem achterhaald en aangehouden. Het bleek te gaan om een 16-jarige jongen die derhalve nog geen rijbewijs heeft. Hij krijgt niet alleen een proces-verbaal voor het rijden zonder rijbewijs, maar ook voor gevaarlijk rijgedrag en het negeren van een stopteken. Later op de avond is de vader van verdachte over het gedrag van zijn zoon geïnformeerd.