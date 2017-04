Drugscrimineel knipt zichzelf vrij

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie heeft bevestigd naar aanleiding van berichtgeving in de Telegraaf. De man is al maanden spoorloos. Hij werd in december veroordeeld tot 12 jaar cel. Dit meldt de Telegraaf woensdag.

Landelijke Eenheid woedend

Een woordvoerster van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie in de krant: 'Hij heeft zich onttrokken aan zijn elektronisch toezicht en we weten niet waar hij is. Er loopt nu een opsporingsonderzoek naar hem.' De krant meldt dat de Landelijke Eenheid, die de strafzaak tegen G. leidde, woedend is.

Uitzonderlijke crimineel

Gelet op het feit dat er maar zelden straffen van boven de tien jaar opgelegd worden voor de invoer van cocaïne en dat er maar weinig criminelen het voor elkaar krijgen om 15.000 kg drugs te smokkelen, kan Cetin G. beschouwd worden als een uitzonderlijke crimineel