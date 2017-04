Meeste lintjes in Zuid-Holland, minste in Flevoland

In totaal is er dit jaar ter gelegenheid van Koningsdag aan 2.815 personen een Koninklijke onderscheiding verleend. Er zijn 1.003 vrouwen bij de lintjesregen 2017 gedecoreerd, dat komt neer op 35,63 %. Het aantal mannen bedraagt 1.812 (64,37 %).

Provincies

Bij de uitsplitsing van het aantal lintjes per provincie heeft Zuid-Holland met het hoogste aantal met 539 en de provincie Flevoland het laagste aantal van 49.

Verdeling per geslacht

Bij de lintjesregen van 2017 zijn in totaal 988 vrouwen gedecoreerd (35,53 %). Het aantal gedecoreerde mannen bedraagt 1793 (64,47 %).

Orde van de Nederlandse Leeuw en Orde van Oranje-Nassau

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen worden Koninklijke onderscheidingen in de Orde van de Nederlandse Leeuw en in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. In de Orde van de Nederlandse Leeuw zijn 11 personen, 9 mannen en 2 vrouwen, gedecoreerd en in de Orde van Oranje-Nassau 2.804 personen. In het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba) hebben 31 personen een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Er zijn 3.174 voordrachten voor de lintjesregen 2017 of de Algemene Gelegenheid 2017 ontvangen. Over 359 voorstellen (11,31 % van het totaal bij de lintjesregen 2017) is uiteindelijk een negatief advies uitgebracht.

Ontwikkelingen

De lintjesregen 2017 laat de volgende ontwikkelingen zien. Van alle gedecoreerden zijn er 2.473 personen (87,85 %) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, 1.552 mannen en 921 vrouwen. In de provincie Zuid-Holland zijn de meeste personen gedecoreerd, 539 personen. In Noord-Brabant zijn er 522 personen gedecoreerd en in Gelderland 345 personen.

In de provincie Zuid-Holland is zowel het aandeel van de vrouwen het grootst, als het aantal gedecoreerde vrouwen het hoogst. Van de 539 gedecoreerden zijn er 218 vrouw (40,45 %). In de provincie Utrecht zijn er van de 220 gedecoreerden 85 personen vrouw (38,64 %). Op Curaçao is aan 10 personen een Koninklijke onderscheiding toegekend, op Aruba aan 13 personen, op Bonaire aan 5 personen en op Sint Maarten aan 3 personen. Het aantal gedecoreerden in de vrijwillige sector bedraagt 2.772 personen. Er zijn 98 gedecoreerden met bijzondere verdiensten in de betaalde baan.

Oudst gedecoreerde is 99-jarige

De oudst gedecoreerde persoon is de 99-jarige mevrouw N. de Groot (1918) te Sliedrecht. Zij is vanaf 1936 actief als vrijwillig heilsoldaat bij het Leger des Heils in Amsterdam, later in Hoorn en tot op heden in Gorinchem en omstreken. Zij bezoekt mensen en is nauw betrokken bij meerdere gezamenlijke activiteiten. Daarnaast verrichtte zij in het verleden mantelzorg aan een dame die een periode bij haar in huis heeft gewoond.

Jongst gedecoreerde is 30-jarige

De jongst gedecoreerde persoon van de lintjesregen 2017 is de 30-jarige heer R.T.M.R. van der Biezen (1987) te Heesch, gemeente Bernheze. Hij is sinds 1991 actief als BMX’er. BMX (Bicycle Motocross), ook bekend als fietscross, is sinds 2008 een Olympische Sport. Hij is meervoudig Nederlands kampioen, won vele (inter)nationale prijzen en werd vierde bij de Olympische Spelen in 2012. Daarnaast is hij actief bij de fietscross vereniging FCC Nuland, verzorgt hij clinics voor jeugdleden en is hij ambassadeur bij diverse organisaties om beoefening van sport en in het bijzonder van de BMX-sport te promoten en te bevorderen.