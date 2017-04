Koning Winter komt langs op 50ste verjaardag Koning

Koningsdag wordt als het gaat om het weer een dag met buien. Naar Koningsdag toe lijkt het of Koning Winter van zich laat horen, want de temperatuur zal vannacht tot minima komen en lopen uiteen van -2°C lokaal in het oosten tot 4°C aan zee.

Morgen overdag drijven er van het noordwesten uit wolkenvelden over het land en komen er verspreid over het land weer enkele regenbuien voor. Aan het einde van de middag bereikt een regengebied het noordwesten en deze regen breidt zich in de loop van de avond over de noordelijke helft van het land uit. Met een maximumtemperatuur van 10 tot 12°C wordt het een vrij koude Koningsdag. De wind is westelijk en matig, in de avond in het noordelijk kustgebied vrij krachtig. Dus wie op de vrijmarkt de spullen gaat verkopen is het aan te raden zich warm te kleden en te zorgen voor bescherming tegen het vocht.

Rode Kruis waarschuwt voor onderkoeling

Het Rode Kruis wijst Oranje feestvierders op het koude weer vanavond en morgen en komt met tips om eventuele onderkoeling te voorkomen. De hulporganisatie raadt mensen aan zich goed aan te kleden, bijvoorbeeld met laagjes. En het Rode Kruis waarschuwt voor overmatig alcoholgebruik in combinatie met de kou. “Van het drinken van alcohol koelt je lichaam juist sneller af, al denk je dat je het warmer krijgt. Pas dus op met te veel alcoholconsumpties,” aldus Eline Nijhof, hoofd EHBO van het Rode Kruis. Het Rode Kruis is vanavond en morgen in het hele land aanwezig om EHBO te verlenen tijdens de feesten rond Koningsdag.