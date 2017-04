Verdachte (35) afsteken rookpotten PSV-stadion voorgeleid

De 35-jarige man, die verdacht wordt van het afsteken van rookpotten tijdens de wedstrijd PSV – Ajax, wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. 'Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de man van brandstichting met gevaar voor goederen en personen in de omgeving', zo meldt het OM woensdag..

Rookpotten

Tijdens de wedstrijd werden meerdere rookpotten afgestoken. Een tiental bezoekers liep in het stadion ademhalingsproblemen op door de rook en een aantal had last van een beroet gezicht. De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd.

Onderzoek nog gaande

Het onderzoek naar het afsteken van de rookpotten is nog niet afgerond. Videobeelden uit het stadion worden nauwkeurig bekeken en in het onderzoek wordt goed samengewerkt met PSV. De politie houdt rekening met een gecoördineerde actie en daarom worden nieuwe aanhoudingen niet uitgesloten.