Slachtoffers schietincident Zoetermeer zijn vader (49) en zoon (23)

De identiteit van de twee mannelijke slachtoffers van het schietincident van dinsdag in Zoetermeer aan de Edisonstraat is woensdag vastgesteld. 'Het gaat om een 49-jarige vader en zijn 23-jarige zoon uit Zoetermeer', zo meldt de politie woensdagmiddag.

TGO

Het Team Grootschalige Opsporing (TGO) onderzoekt de toedracht naar het schietincident, waarbij de twee familieleden om het leven werden gebracht door een vuurwapen. Het TGO team ontving ruim 25 tips over de zaak. Alle informatie wordt door rechercheurs nader onderzocht.

Tips

Nog steeds zoeken rechercheurs van het TGO team getuigen van dit schietincident, de brand in de BMW, de carjacking van de Opel Corsa en het achterlaten van deze Opel Corsa in Rotterdam. Hebt u iets gezien of hebt u meer informatie die kan helpen de daders van dit schietincident te vinden, neem dan contact op met de recherche via de Opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.