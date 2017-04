Man (52) krijgt 80 uur taakstraf voor stiekem filmen in badhokjes

'De 52-jarige man had in de periode van 1 april 2015 tot en met 16 juni 2015 in een zwembad in Gouda geheime filmopnames gemaakt met zijn mobiele telefoon van vrouwen in kleedhokjes', aldus de rechtbank. De man wordt vrijgesproken van het maken van kinderpornografische afbeeldingen, vanwege gebrek aan bewijs.

Heimelijk filmen

Meerdere slachtoffers hebben bij de politie een verklaring afgelegd dat zij zich op 16 juni 2015 samen in een familiekleedhok bevonden en tijdens het omkleden heimelijk zijn gefilmd. Tevens hebben zij beiden verklaard dat zij zo’n zes weken eerder ook al heimelijk waren gefilmd. Er zijn ook getuigen die het hebben zien gebeuren.

Vrijwilliger zwemlessen

Daarnaast heeft de man, die als vrijwilliger zwemles gaf, ook bekend dat hij heeft gefilmd. Hij maakte de beelden door zijn mobiele telefoon onder de wand van een afgesloten kleedhokje te houden en vervolgens de gedeeltelijk naakte personen in het naastgelegen kleedhokje te filmen.

Vrijspraak kinderporno

De rechtbank heeft niet kunnen vaststellen wie de meisjes of vrouwen zijn die op vijf bij de man aangetroffen filmpjes staan en of zij jonger zijn dan achttien jaar. De rechtbank spreekt de man daarom vrij van het maken van kinderporno.