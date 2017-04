Kapsalon in Haagse Schilderswijk terecht stilgelegd

Vanaf vandaag mag een kapsalon in de Haagse Schilderswijk een maand lang geen kapperswerkzaamheden verrichten. Dit heeft de rechtbank in Den Haag dinsdag bepaald.

Overtredingen

De sluiting, op last van de Inspectie SZW, is een gevolg van het meermalen overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen. De Haagse Rechtbank heeft gisteren besloten dat de sluiting terecht is.

Boete

De kapsalon heeft in 2013, 2014 en begin dit jaar een boete gekregen voor het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen. Bij controles van de Inspectie SZW werd steeds een medewerker aangetroffen in de kapsalon die daar werkte maar geen tewerkstellingsvergunning had.

Drie keer wet overtreden

Daar het bedrijf tot 3 maal toe dezelfde wet heeft overtreden, en daarmee een notoire overtreder is geworden, kan de Inspectie overgaan tot een tijdelijke sluiting van de kapsalon. Hiertoe had de Inspectie SZW al eerder besloten.

De kapsalon heeft toen een kort geding aangespannen om de sluiting te voorkomen. De Haagse Rechtbank heeft gisteren in deze zaak uitspraak gedaan en geoordeeld dat de sluiting van de kapsalon rechtmatig is. Sinds hedenmiddag is de kapsalon voor een maand op last van de Inspectie SZW gesloten.