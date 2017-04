Huldiging Feyenoord op de Coolsingel

Burgemeester Ahmed Aboutaleb: “Feyenoord kan na 18 jaar weer kampioen worden. Het zou fantastisch zijn als dit kampioenschap op de Coolsingel kan worden gevierd. Samen met de club, politie en de supporters vertrouw ik erop dat het een onvergetelijk feest kan worden."

Programma huldiging 8 mei

De kampioenen laten om 12.00 uur op het balkon van het stadhuis de kampioenschaal aan het legioen zien. De huldiging moet een veilig en gastvrij feest zijn voor iedereen die Feyenoord een warm hart toedraagt. Daarom gelden dezelfde gedragsregels als in de Kuip.

Kampioensfeest op zondag 7 mei in de Kuip

Mocht Feyenoord zich op zondag 7 mei tot landskampioen kronen, dan wordt de bijbehorende schaal aan de selectie niet op Woudestein, maar in De Kuip uitgereikt. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk Feyenoord-supporters de eventuele schaaluitreiking samen met de spelers beleven. Meer informatie over kaartverkoop en programma vindt u op www.feyenoord.nl.

Bereikbaarheid zondag 7 mei

De RET zet tramlijnen 7, 21 en 24 in naar Woudestein. Speciaal voor Feyenoordfans die in de Kuip naar de wedstrijd en de schaalhuldiging willen kijken zet de RET ook tramlijn 12 in, die pendelt tussen Rotterdam Centraal en de Kuip. Meer informatie vindt u op www.ret.nl.

Kom met de metro naar de huldiging op maandag 8 mei

Maandag tussen 9.00 uur en 16.00 uur is zeer beperkt tramverkeer in het centrum van Rotterdam. Mensen die naar het centrum willen komen, kunnen de metro nemen en uitstappen bij Rotterdam Centraal, Beurs of Blaak. Station Stadhuis blijft gesloten. Kijk op www.ret.nl voor actuele reisinformatie.

Meer informatie volgt

Feyenoord, politie, RET en gemeente werken in volle gang aan de voorbereidingen. Komende dagen komt meer informatie beschikbaar voor supporters, bewoners en ondernemers via www.huldigingfeyenoord.nl. Houd deze website in de gaten.

Mocht Feyenoord op zondag geen kampioen worden, vindt er maandag geen huldiging plaats.