Koning: Van Kooten en de Bie hebben mij Haags geleerd

Koning Willem-Alexander heeft aan de vooravond van Koningsdag een interview gegeven over zijn persoonlijke leven. Dat deed hij in een gesprek met Wilfried de Jong.

Zo had Alexander een aantal anekdotes bijvoorbeeld dat hij vroeger thuis nooit televisie keek, maar vooral naar de radio luisterde. De reden hiervoor was dat zijn ouders televisie kijken slecht vonden voor de ogen van hun kinderen.

Op school durfde hij tegenover zijn vriendjes niet te vertellen over dat ze thuis geen televisie keken, ''maar ik werd er creatief van''. Zo luisterde hij in de eerste pauze wat er op de buis was geweest, zodat hij in de volgende pauze mee kon praten wat op net 1 of 2 was geweest.

Ook vertelde Alexander dat toen hij in 1981 naar Den Haag verhuisde, hij werd 'gepest' om zijn Baarnse accent. Omdat hij nu wel televisie kon kijken, was zijn favoriete programma Van Kooten en de Bie. '' Van Kooten en de Bie hebben mij Haags geleerd waardoor het pesten al snel ophield''. Overigens had ook Máxima geen tv in haar jeugd, zegt de koning.

Inmiddels heeft hij alle uitzendingen van Van Kooten en de Bie voor zijn dochters op de plank thuis klaarliggen. ''Ik vind het op dit moment nog te vroeg om mijn kinderen deze uitzendingen te laten zien''.

Ook werd er gesproken over Amalia, die later de eerste troonopvolgster is. Willem- Alexander gaf aan haar veel advies te geven op gaar weg naar de troon. ''Ook ik wilde niet altijd koning worden. Ik wilde eerst mezelf leren kennen. Daarom zeg ik ook tegen Amalia: ken je eigen grenzen. Ga daar overheen. Maak fouten, dat heb ik ook gedaan, veel", grijnst hij. Opvallend was dat de beveiligers destijds niet alles verklikten aan zijn ouders. ''Dat was een afspraak die mijn ouders met de beveiligers hadden gemaakt en andersom. Deze afspraak heb ik ook met de beveiligers van mijn dochters gemaakt''. "Het gaat om de veiligheid van mijn kinderen, niet dat wij weten wat ze doen en of dat goed of fout is."

Kijk voor het hele interview hier en zie ook dat het verlies van zijn broer hem uiteraard nog steeds vreselijk raakt.