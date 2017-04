Dode in flat aangetroffen in Geleen

In een woning in de Cityflat in Geleen is een dode aangetroffen. De politie is een onderzoek gestart.

De politie kreeg in de loop van de middag een melding dat er geen contact mogelijk was met de bewoner. De politie is vervolgens de woning binnengegaan en trof het levenloze lichaam aan. In de woning is inmiddels een uitgebreid onderzoek gestart door de rechercheurs van de Forensische Opsporing naar de omstandigheden. Zij doen uitgebreid sporenonderzoek en bekijken onder meer of er sprake kan zijn van een misdrijf. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe lang het onderzoek in de woning gaat duren.