Wat begint met gezeik loopt in Heemskerk uit op nog meer gezeik

Omstreeks 01.00 uur reed een politiemedewerker over de Breedslaglaan in Heemskerk toen hij een man zag die aan het wildplassen was. De man werd hierop aangesproken en kreeg een bekeuring. Toen de politieman de bekeuring uitschreef begon een omstander zich ermee te bemoeien. Hij beledigde en bedreigde de politieman. Toen deze hem verzocht om weg te gaan en zich er niet mee te bemoeien, werd hier alleen maar heftiger op gereageerd. Hierop besloot de politieman de omstander aan te houden Dit was tegen de zin van twee vrouwen die bij de mannen hoorden. Zij vlogen de politieman aan en begonnen op hem in te slaan. De politieman riep daarop de hulp in van zijn collega’s, die snel ter plaatse waren. Alle vier personen werden aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.