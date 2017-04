Twee gewonden nadat vrouw recht over rotonde doorsteekt

De auto van de automobiliste uit Loppersum schoot door onbekende oorzaak met haar voertuig over een rotonde. Haar voertuig botste vervolgens tegen een auto die bestuurd werd door een 52-jarige inwoner van Garrelsweer.

De 46-jarige vrouw is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Ook haar inzittende, een 18-jarige man uit Veendam, is voor onderzoek naar een ziekenhuis gegaan. De 52-jarige automobilist uit Garrelsweer is ter plaatse door ambulancemedewerkers onderzocht.

De politie heeft een registratie van het ongeval gemaakt.