Bewoonster (68) raakt ernstig gewond bij uit de hand gelopen inbraak

In het Noord-Hollandse Winkel werd donderdagochtend in een woning aan de Limmerschouw de 68-jarige bewoonster ernstig gewond aangetroffen. 'Het slachtoffer is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis', zo meldt de politie donderdag.

Hoofdletsel

Het bewoonster had op woensdagavond omstreeks 22.00 uur contact gehad met familie en een afspraak gemaakt voor een bezoek op donderdagochtend. Toen het slachtoffer niet op de afgesproken tijd kwam, werd poolshoogte genomen. De vrouw werd in de woning gevonden. Zij bleek hoofdletsel te hebben. De woning was totaal overhoop gehaald.

Braakschade

Aangezien er braakschade aan de woning was, houdt de politie ernstig rekening met een uit de hand gelopen inbraak, waarbij de inbreker door de bewoonster is betrapt. De politie heeft het slachtoffer nog niet kunnen spreken.

De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets verdachts hebben gezien in of rond het pand tussen woensdagavond 22.00 uur en vanmorgen. De politie is bereikbaar op 0900-8844 Belt u liever anoniem? Bel dan 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).