Koninklijk Huis nu ook op Instagram te volgen

Foto's gedeeld

'Via het Instagram account van het Koninklijk Huis worden regelmatig foto’s en video’s geplaatst over onder andere de activiteiten van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in en voor Nederland', aldus de RVD. Vandaag, op de verjaardag van de koning, plaatste de RVD al een zevental foto's van de viering van Koningsdag in Tilburg.

Historische foto's

Ook ander beeldmateriaal zoals historische foto’s uit het Koninklijk Huisarchief en achtergrondverhalen worden op de pagina getoond. De Instagram pagina wordt bijgehouden door de RVD.

Social media

Met Instagram wordt de online informatievoorziening over het Koninklijk Huis verder uitgebreid. In 2014 is de Facebook pagina ‘Het Koninklijk Huis’ gelanceerd en via het Twitter account @koninklijkhuis is op 25 september 2010 de eerste tweet verzonden. In maart 2010 is het Koninklijk Huis YouTube kanaal van start gegaan. Al deze kanalen hebben de status 'verified account' waarmee de authenticiteit wordt weergegeven.