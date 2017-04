ECB laat belangrijkste rentetarieven ongewijzigd

Verwachting gehandhaafd

De Raad van Bestuur handhaaft zijn verwachting dat de basisrentetarieven van de ECB voor langere tijd, en ruim voorbij de periode van de netto activa-aankopen, op het huidige of een lager niveau zullen blijven.

Netto activa-aankopen

Wat de buitengewone monetairbeleidsmaatregelen betreft, bevestigt de Raad van Bestuur dat het de bedoeling is dat de netto activa-aankopen, voor het nieuwe maandelijkse bedrag van €60 miljard, doorlopen tot eind december 2017 of zo nodig langer, en in ieder geval totdat de Raad van Bestuur bewijs ziet van een aanhoudende verandering in het beloop van de inflatie in overeenstemming met zijn inflatiedoelstelling.

De netto aankopen zullen plaatsvinden naast de herinvesteringen van de hoofdsommen van vervallen waardepapieren die in het kader van het programma voor de aankoop van activa zijn aangekocht. Indien de vooruitzichten minder gunstig worden, of indien de financiële omstandigheden inconsistent worden met verdere vooruitgang naar een aanhoudende verandering in het beloop van de inflatie, dan staat de Raad van Bestuur klaar het programma wat betreft omvang en/of duur uit te breiden.

De President van de ECB heeft de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen donderdagmiddag toegelicht.