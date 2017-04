Jurk en cape koningin Máxima te bewonderen in TextielMuseum Tilburg

Het ensemble dat koningin Máxima op Koningsdag draagt tijdens het bezoek aan Tilburg is vanaf vrijdag 28 april te bewonderen in het TextielMuseum. Dit heeft het Textielmuseum donderdag bekendgemaakt.

Het museum is zeer verheugd dit derde meesterstuk, gemaakt door Jan Taminiau, toe te mogen voegen aan de tentoonstelling ‘Oranje Boven! | Koninklijk Textiel’. Voor de cape heeft JANTAMINIAU in samenwerking met het TextielLab van het TextielMuseum een bijzondere jacquard geweven stof ontwikkeld die gradiënt overloopt in zowel kleur als garen.

De tentoonstelling ‘Oranje Boven | Koninklijk Textiel - Meesterstukken’ wordt op vrijdag 28 april om 10.00 uur officieel geopend voor publiek door burgemeester Noordanus. Er geldt gratis toegang voor iedere bezoeker die op 28 april voor 11.00 uur binnen is.

Jan Taminiau

JANTAMINIAU ontwierp voor Koningsdag in Tilburg een ensemble bestaande uit een cape en een japon. De stof, gebruikt voor de cape van koningin Máxima, is ontwikkeld in het TextielLab, onder regie van Jan Taminiau. Hij koos voor een donkerblauwe chenille met een rauw, wollig en matte uitstraling, die in contrast staat met de overloop naar een glanskatoen in oker, met een glanzende en gladdere textuur.

De donkerblauwe jurk van koningin Maxima is gemaakt van een combinatie van zijde crêpe Georgette en organza. In een degrade om het lichaam heen zijn donkerblauwe en okerkleurige gesmokte ribbanden, smalle metalen kettingen en kristallen geborduurd. Voor de fascinator zijn dezelfde materialen en technieken gebruikt.

Oranje Boven! | Koninklijk Textiel

De tentoonstelling ‘Oranje Boven!’ bestaat uit twee delen. In het TextielLab tonen we het proefmodel van het damasten tafellaken gemaakt voor de 50ste verjaardag van de koning, de koningsblauwe jurk met cape van koningin Máxima, gedragen tijdens de inhuldiging in 2013 en de jurk en cape gedragen tijdens koningsdag 2017.

Alle drie zijn ontwerpen van Jan Taminiau. Een selectie van de fraaie collectie gedenktextiel van het museum, variërend van kleurrijke gedrukte gedenkdoeken tot glanzend witte damast met ingeweven koninklijke portretten, wordt al vanaf 1 april getoond in de DamastWeverij.