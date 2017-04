Auto slaat over de kop na afbreken achteras

Donderdag aan het einde van de middag is een man met zijn auto over de kop geslagen op de Laan van Bol's Schiedam.

Vlak voor de grens met Vlaardingen brak de achteras van de auto waardoor de bestuurder de macht over het stuur verloor. De auto sloeg over de kop en kwam weer op zijn vier wielen tot stilstand. Omstanders verleenden eerste hulp totdat de ambulance en de politie ter plaatse waren. Het slachtoffer heeft erg veel geluk gehad en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De auto kan als afgeschreven beschouwd worden en is door een berger meegenomen