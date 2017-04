Motor door trein aangereden vrachtwagen Wouw viel stil

De vrachtwagen die vrijdagochtend in het Brabantse plaatsje Wouw door een trein werd aangereden was kort daarvoor tijden het manoeuvreren op de spoorwegovergang stilgevallen en niet meer van zijn plek te krijgen. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.

Het ongeval gebeurde rond 07.00 uur. De chauffeur van de vrachtwagen is kort voor het ongeval bezig om zijn voertuig vooruit de parallelweg op te draaien die langs de spoorlijn loopt.

Heen en weer

Omdat dit niet in een keer lukt, moet de bestuurder meerdere malen heen en weer rijden. De bocht blijkt te krap om de draai goed te kunnen maken en de chauffeur rijdt vervolgens opnieuw achteruit de spoorwegovergang over. Op dat moment gaan de bellen rinkelen en de spoorbomen naar beneden.

Enorme klap

De chauffeur probeert snel zijn vrachtwagen vooruit van de overgang af te krijgen. Deze valt echter stil en komt niet meer van z’n plaats. Om zichzelf te redden spring de chauffeur uit de cabine en tracht de aandacht te trekken van de conductrice op de trein.

Snelheid trein al iets teruggebracht

Deze heeft door dat er iets op het spoor gaande is en heeft de snelheid al teruggebracht. Vervolgens gaat de trein vol in de remmen maar een botsing is niet meer te voorkomen. Met een enorme klap komt de trein tot stilstand tegen de vrachtwagen.

Grote klap

Zowel de conductrice als de vrachtwagenchauffeur hebben een verklaring afgelegd aan de politie. Ter plaatste is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van het ongeluk. Omdat het tijd kost om de ravage op te ruimen zal het treinverkeer tussen Roosendaal en Bergen op Zoom een paar dagen gestremd zijn. Tussen beide stations worden voorlopig bussen ingezet.