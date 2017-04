Spoor zwaar beschadigd na botsing trein met vrachtwagen in Wouw

Vrijdagochtend vroeg is in het Brabantse plaatsje Wouw een trein ontspoord nadat deze tegen een vrachtwagen op een spoorwegovergang was gebotst. Dit meldt de Veiligheidsregio Midden-West-Brabant vrijdag.

Vrachtwagenchauffeur ongedeerd

De passagierstrein botste rond 07.30 uur op een spoorwegovergang op de dieplader. Hierdoor is de voorste treinwagon ontspoord. De chauffeur van de dieplader heeft voor de botsing zijn vrachtwagen kunnen verlaten.

Conducteur lichtgewond

De conducteur heeft lichte verwondingen opgelopen en is ter plaatse behandeld. De overige passagiers raakten niet gewond en zijn inmiddels met bussen verder vervoerd.

Ravage

De ravage is enorm. Het spoor is over enkele tientallen meters beschadigd. De voorste wagon is ontspoord en staat naast de rails. De berging- en reparatiewerkzaamheden zullen naar verwachting flinke tijd in beslag gaan nemen. Het spoor kan voorlopig niet worden gebruikt.