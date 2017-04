A1 richting Amersfoort/Almere dit weekend dicht: forse hinder verwacht

Het traject van de A1 in de richting van Amersfoort/Almere tussen knooppunt Diemen en Muiderberg wordt van vrijdagavond 28 april 21.00 uur tot maandagochtend 1 mei 05.00 uur afgesloten vanwege diverse wegwerkzaamheden. 'Weggebruikers moeten rekening houden met een vertraging van 60 minuten', zo meldt Rijkswaterstaat vrijdag.

Nieuwe wegindeling A1 richting Almere en Amersfoort

De wegindeling van de A1 richting Amersfoort en Almere in het knooppunt Muiderberg wordt gedurende het weekend aangepast, waardoor de doorstroming, na een periode van gewenning, naar verwachting sterk zal verbeteren.

Almere:links aanhouden ipv rechts

Vanaf maandagochtend 1 mei 05.00 uur moet het verkeer op de A1 vanuit Amsterdam richting Almere voortaan links aanhouden, in plaats van rechts in de huidige situatie. Vanuit Amsterdam in de richting Amersfoort moet verkeer voortaan rechts aanhouden. Door het aanleggen van een ruimere verbindingsboog van de A1 naar de A6 richting Almere kan het verkeer beter en met een hogere snelheid doorrijden, waardoor de doorstroming verbetert.