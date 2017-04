Groep zwartrijders tuigt stel af na woordenwisseling

Afgetuigd

Op het station van Heemskerk stapte een 20-jarige man en een vrouw uit, waarna een jongen uit een groep een 20-jarige man aanviel. De 20-jarige man werd geslagen en geschopt en daarna mishandeld door meerdere jongeren uit de groep.

Zwartrijden

Ook de vrouw die in gezelschap was van de man, werd geschopt door leden uit de groep. Aanleiding hiervoor zou een woordenwisseling zijn geweest over zwartrijden in de trein van Amsterdam naar Heemskerk. De man liep letsel op aan zijn hoofd en meerdere lichaamsdelen en moest zich onder doktersbehandeling laten stellen.

Aanhoudingen

De politie werd gebeld en heeft in de omgeving van het station Heemskerk in totaal 7 jongens opgespoord en aangehouden in de leeftijd van 15 t/m 17 jaar, op verdenking van openlijke geweldpleging.

Alle zeven jongens, afkomstig uit Beverwijk en Heemskerk, zijn door de politie overgebracht naar het hoofdbureau van politie in Haarlem en ingesloten. De politie onderzoekt wat zich precies heeft afgespeeld. Alle zeven jongens zitten nog vast. De politie vraagt getuigen om contact op te nemen.