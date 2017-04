Kleinste zeehondepup 'Gijsje' overleden

'Daar waar hij vanochtend nog in goede conditie leek, ging het in de middag plotseling mis en overleed hij. Het is een slag voor ons team, iedereen was erg betrokken bij Gijsje. Hoewel we wisten hoe zwak hij was en natuurlijk weten dat dit bij ons werk hoort, is het een verdrietige afloop', aldus de opvang.

Amper 5 kilo

Het Zeehondencentrum Pieterburen ving afgelopen zondag de zeehondenpup van nog maar 1 dag oud op. Het verzwakte diertje woog amper 5 kilo en was uit zee gevist door een schipper.

Gijsje was te vroeg geboren en had zelfs nog een witte vacht. Daarnaast was hij ook veel te vroeg in het seizoen geboren. Wel een maand voordat het geboorteseizoen eigenlijk begint.