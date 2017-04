'April doet wat hij wil'

23,6 graden

Op 9 april liep de temperatuur in het grootste deel van het land op tot boven de 20°C. Het warmst werd het die dag in Eindhoven en Arcen: 23,6°C. In De Bilt was dit met 21,0°C de enige warme dag van de maand.

Gedraaide wind

Halverwege de maand draaide de wind naar het noorden waarmee koude lucht werd aangevoerd. De temperatuur zakte daardoor op de meeste dagen onder normaal. Door een soms stevige wind lag de gevoelstemperatuur nog wat lager.

Lage gevoelstemperatuur door stevige noordenwind

Op zowel de paasdagen als op Koningsdag was het fris met maximumtemperaturen van 10°C tot 12°C. ’s Nachts koelde het af tot temperaturen rond het vriespunt. De laagste temperatuur op 1,5 meter hoogte, -4,9°C, werd geregistreerd in Deelen op 20 april. Aan de grond vroor het lokaal -9°C.

Vrij koud

Door de frisse tweede helft eindige april met een gemiddelde temperatuur van 8,5°C, tegen een langjarig gemiddelde van 9,2°C, vrij koud en net iets kouder dan de zeer zachte maand maart met 8,6°C.

Met gemiddeld 30 mm neerslag tegen normaal 44 mm en 195 zonuren tegen normaal 178 was de maand vrij droog en zonnig. Echt sombere dagen kende de maand niet. Vooral 9 en 20 april waren erg zonnig. De noordelijke stroming in de tweede helft van de maand zorgde voor heldere luchten waarbij tussen de buien door de zon vaak uitbundig kon schijnen.