Moeder vermiste Amerikaanse Maggie Lee (16) naar Den Haag overgekomen om dochter te zoeken

Inmiddels is ook haar moeder in Den Haag om haar dochter te zoeken. De moeder vermoedt dat haar dochter is ''gehersenspoeld'' in een chat met een jongen uit de regio Den Haag. De moeder is een flyeractie gestart. Vanuit het hele land zijn inmiddels 25 tips binnengekomen over de vermiste Maggie Lee.

Maggie Lee heeft een gemengde Koreaanse en blanke achtergrond en noemt zich mogelijk Sandra Lee. Maggie heeft een slank postuur en last van acne op haar gezicht. Ze is 1.68 meter lang en heeft zwart haar en bruine ogen. De politie vraagt mensen die informatie hebben over haar verblijfplaats of die haar hebben gezien om contact op te nemen met telefoonnummer 0800-6070.