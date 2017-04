Vier gewonden bij explosie in vakantiewoning Nunspeet

In een vakantiewoning in Nunspeet zijn vier mensen gewond geraakt door vermoedelijk een gasexplosie.

De gewonden zijn twee volwassenen en twee kinderen. De slachtoffers liepen brandwonden op en zijn per ambulance naar een ziekenhuis overgebracht. Vooraf zijn ze nog onderzocht door een de medische staf van de opgeroepen traumahelikopter. Dit meldt Omroep Gelderland zaterdag.

De explosie vond plaats in een woning aan het Groenelaantje in Nunspeet op camping de Vossenberg. Na de explosie ontstond er brand in het huisje, dat zo goed als verloren kan worden beschouwd. De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de explosie.