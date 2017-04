Maastricht opgeschrikt door acht brandstichtingen in één nacht

In de wijk Heugem in Maastricht is vannacht tussen 1.00 en 04.30 uur acht keer brand gesticht of een poging gedaan dat te doen.

Bij acht woningen, binnen een straal van 500 meter aan de Balsemienbeemd, Salviabeemd, Bouwert, Oosterweertlaan en de Termileslaan, werd via de brievenbus brand gesticht. Gelukkig is dat niet in alle gevallen gelukt.

De politie doet vandaag buurtonderzoek en kijkt of er camera’s in de buurt hangen waarmee de dader of daders mogelijk zijn gefilmd. Daarnaast doet de forensische opsporing vandaag onderzoek bij een aantal woonhuizen. Ook is een getuigenoproep via Burgernet verspreid.

Bewoners of bezoekers van de wijk Heugem die afgelopen nacht tussen 1.00 en 4.30 uur iets hebben gezien wat kan helpen om de dader(s) op te sporen, worden dringend verzocht te bellen met de politie via nummer 0900-8844.