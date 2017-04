Auto ramt gevel van bloemist in Boxtel

De gevel van Bloemsierkunst Marimba in Boxtel is zaterdagochtend 11.45 uur geramt door een auto.

De automobiliste raakte niet gewond, zo liet de eigenaar van de zaak aan Omroep Brabant weten. Rustig grapt hij tegen de lokale omroep: 'Ik denk dat de bestuurster de winkel even van dichtbij wilde zien.' En verder: 'Het valt allemaal wel mee. Er is gelukkig niemand gewond geraakt.'

Het is nog onduidelijk waardoor de vrouw de macht over het stuur verloor. De boemenzaak heeft wel veel schade opgelopen. De zaak is gelegen aan de Van Beekstraat in Boxtel.