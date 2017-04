'No surrender-oprichter ontsnapte aan liquidatie'

De oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, is ervan overtuigd dat hij begin dit jaar is ontsnapt aan een liquidatie.

Een rood Fiatje

Klaas Otto had op 15 februari een afspraak en denkt dat hij die dag in een hinderlaag is gelokt. Dat zegt zijn advocaat Louis de Leon tegen BN De Stem. Door toeval zou de aanslag niet zijn uitgevoerd. Op 15 februari had Otto een afspraak met Piet S., de schoonvader van zijn zoon. S. zou heel nadrukkelijk hebben gevraagd in wat voor auto Otto naar Etten-Leur zou komen. Otto had gezegd dat hij in 'een rood Fiatje' zou komen, maar hij liet zich op het laatste moment wegbrengen door zijn zoon in een witte Mercedes.

Auto met onherkenbare mannen

Volgens de advocaat heeft Otto die dag toen hij bij het woonwagenkamp van S. aankwam een auto zien staan met daarin twee onherkenbare mannen. De Leon over de auto tegen de krant: ' Daarin zaten twee onherkenbare mannen met capuchons op. Mijn cliënt dacht daar toen niet veel van. Door alle gebeurtenissen is hij er later van overtuigd geraakt dat ze hem stonden op te wachten. Dat ze hem niet zagen komt omdat hij in een Mercedes zat en niet in een Fiat. Hij is aan de dood ontsnapt.'

Otto zou volgens Leon nog geen aangifte hebben gedaan. Hij gaat ervan uit dat de politie op de hoogte is.