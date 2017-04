Vermiste Amerikaanse tiener Maggie Lee (16) in Zwolle gevonden

Ze werd sinds 1 april vermist. Volgens de politie in den Haag is ze in goede gezondheid aangetroffen. Moeder Sabrina was speciaal naar Nederland gekomen om haar dochter te zoeken. . Ze is heel blij dat Maggie gevonden is, maar heeft ook nog veel vragen. Dit schrijft onder meer het AD zaterdag.De politie vond haar in de buurt van het station van Zwolle. Er waren bij de politie zo veel tips binnengekomen over de vermissing. Politie tegen RTL Nieuws: 'We kregen informatie dat ze in de trein naar Zwolle zat. Vervolgens hebben we de politie daar ingeseind. Daarna is ze in de buurt van het station aangetroffen.'

Het is nog onduidelijk of Maggie alleen was of in gezelschap van anderen. De politie zal zondag verder met het meisje spreken. Dan zal er waarschijnlijk ook meer informatie naar buiten worden gebracht.Maggie vertrok op 1 april vanuit Clarksville, Tennessee naar Nederland. Sindsdien was er geen spoor van de 16-jarige meer te bekennen. Haar moeder vermoedt dat ze iemand uit Den Haag heeft leren kennen en verliefd is. De politie had 25 tips over de zaak gekregen.