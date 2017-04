Veerpont gezonken bij Texel

Zondagochtend is een veerpont gezonken bij Texel. Dit heeft de Nederlandse Kustwacht zondag bekendgemaakt.

'Siebengebirge'

De veerpont met de naam 'Siebengebirge' werd door een sleepboot voortgetrokken maar maakte plotseling slagzij en zonk. Er zaten geen mensen aan boord van de veerpont. De Siebengebirge was op sleeptouw onderweg van Hoek van Holland naar Finland maar het konvooi raakte ten westen van Texel in de problemen.

'Reddingspoging' mislukt

De Kustwacht stuurde in een poging om de veerpont naar het land te slepen nog een sleepboot maar die poging lukte helaas niet meer. Het scheepvaartverkeer wordt nu gewaarschuwd op de plek waar de veerpont is gezonken. De Siebengebirge zal nu moeten worden geborgen maar wanneer dit gaat gebeuren is nog niet bekend.