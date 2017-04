Verkeer richting Keukenhof loopt vast

Vanwege het verwachte prachtige weer is het zondag topdrukte op de wegen richting de Keukenhof in Lisse. Omdat het zo druk is heeft de Keukenhof zondag aan het begin van de middag het advies gegeven om een andere dag te kiezen om het park te bezoeken.

'In verband met de grote belangstelling voor Keukenhof vandaag adviseren wij u, indien mogelijk, een andere dag langs te komen. #Keukenhof', aldus de Keukenhof op Twitter

Drukke Pasen in Keukenhof

De Keukenhof kreeg tijdens het afgelopen Paasweekend ook al een groot aantal bezoekers te verwerken maar het was toen niet zo druk al vandaag. Volgens cijfers van de Keukenhof ging het toen om 150.000 bezoekers verwelkomd.

Internationaal

Er was vooral veel belangstelling van Nederlandse gezinnen, Duitse en Amerikaanse gasten en opvallend veel Belgen en Fransen. Veel gasten komen speciaal voor Keukenhof naar Nederland. 80% van de bezoekers kwam zoals gebruikelijk uit het buitenland.

'De combinatie van de schitterende bloei in het park, de bloeiende bollenvelden in de streek en het mooie weer op paaszaterdag heeft er voor gezorgd dat Keukenhof bijzonder goede Paasdagen heeft gehad', stelt Bart Siemerink, directeur Keukenhof.

Openbaar vervoer

Hoewel het druk was in de Bollenstreek kon het verkeer toen zonder al te veel problemen doorrijden. Door de goede samenwerking met verkeersdiensten en het nieuwe parkeerterrein was Keukenhof goed bereikbaar. Er kwamen veel bezoekers met het openbaar vervoer via Schiphol, Leiden en Haarlem naar Keukenhof.