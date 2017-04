Grote brand in duinen bij Zandvoort

In het duingebied tussen Zandvoort en Overveen heeft zondagmiddag een grote duinbrand gewoed. Dit meldt de brandweer Kennemerland zondag.

Brand aangewakkerd door wind

De brand brak rond 13.50 uur uit en werd door de sterke wind al snel aangewakkerd waardoor het zich snel kon uitbreiden. De brandweer schaalde daarom al binnen een kwartier op van 'duinbrand' en vervolgens naar 'middelbrand' en om 14.09 uur naar 'zeer grote brand' waardoor meerdere eenheden ter plaatse kwamen om het vuur te bestrijden.

Politiehelikopter stuurt brandweer beeld

De politie voorzag de brandweer met een helikopter van actuele informatie en beelden over de ontwikkeling van de brand zodat deze de inzet van de brandweereenheden zo optimaal mogelijk kon organiseren.

Zeeweg afgesloten

De Zeeweg, provinciale weg N200, die precies door het gebied waar de brand woedde tussen Zandvoort en Overveen loopt werd uit voorzorg afgesloten voor het verkeer.

Brand meester

Rond 16.30 uur had de brandweer na ruim 2,5 uur blussen de brand onder controle en kon er weer worden afgeschaald. Wel heeft de brandweer nog enige tijd nageblust. Om 17.00 uur ging de Zeeweg in beide richtingen met minimaal 1 baan in iedere richting weer open voor het verkeer.

Camping ontruimd

De brandweer had uit voorzorg de nabijgelegen camping Qurios ontruimd. Bij de brand is voor zover bekend niemand gewond geraakt, wel is er één persoon nagekeken vanwege het inademen van rook.