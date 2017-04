Politie start onderzoek naar doodsoorzaak vrouw in woning Wijchen

In een woning aan de Reigerstraat in het Gelderse Wijchen is zondagochtend het lichaam van een dode vrouw aangetroffen.

Politieonderzoek

'Omdat niet duidelijk is wat de doodsoorzaak is de politie om vast te stellen of er sprake is van een misdrijf een onderzoek gestart', zo meldt de politie zondag.

Sporenonderzoek

De recherche is ter plaatse aan het werk en op zoek naar aanwijzingen. Zo worden sporen gezocht die iets meer kunnen vertellen over wat zich heeft voorgedaan.