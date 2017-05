Verdachte voor brandstichtingen natuurbranden Noord Oost Twente aangehouden

Sinds zaterdagmiddag waren er in Noordoost-Twente meerdere natuurbranden. De politie had al snel het vermoeden van brandstichting. Er werd een onderzoek gestart en mensen werd gevraagd uit te kijken naar de mogelijke brandstichter. Zondagavond meldden een jachtopzichter dat hij in de omgeving van de Kommiezendijk een verdachte man zag rennen die er in een auto vandoor reed. De man belde direct de politie en kon waardevolle informatie doorgeven. De politie tuigde gelijk groot op met extra politiemensen en de inzet van de politiehelikopter. Nadat was vastgesteld dat de verdachte aanwezig was in zijn woning in Denekamp werd deze door agenten afgezet en werd de man aangehouden. Hij is ingesloten voor onderzoek.

Extra oren en ogen zeer waardevol

Teamchef Emiel Baveld is blij met de aanhouding en de actieve inzet van mensen in het buitengebied. “Zoveel branden in korte tijd zorgt voor grote onrust. Daarom hebben we er allemaal baat bij dat we zo snel mogelijk bij een verdachte komen. Bij brandstichting in het weidse buitengebied van honderden hectares is dit zeer lastig. Dan is het sterkste middel om mensen te vragen om mee te kijken en direct de politie te bellen. Al die extra ogen en oren in het gebied zijn enorm waardevol. Ik ben er zeer trots op dat die samenwerking zondagavond leidde naar de verdachte.”