As in bos achtergelaten urn alsnog uitgestrooid

De politie kreeg zondag een melding dat er in het bos bij Leusden door een wandelaar een urn was gevonden. 'De wandelaar deed de bijzondere vondst in het bos bij kasteel Stoutenburg. Zij trof een met as gevulde urn aan', zo meldt de politie maandag.

Deksel niet los

Na wat onderzoek door de politie bleek dat de urn al 3 jaar in het bos lag. De nabestaande, die van plan was om de as in het bos uit te strooien, kreeg de deksel er destijds niet af en besloot toen om de urn met as en al op de laatste rustplaats achter te laten. Na een kort verblijf op het politiebureau werd de urn opnieuw aan de nabestaande overhandigd om de as alsnog uit te strooien.