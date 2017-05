Belastingdienst heeft ruim 8,7 miljoen aangiften binnen

Tijdens de aangifteperiode tussen 1 maart en 1 mei heeft de Belastingdienst ruim 8,7 miljoen aangiften voor de inkomstenbelasting 2016 binnen gekregen. 'Dat aantal is vergelijkbaar met eerdere jaren', zo meldt het ministerie van Financiën maandag.

Op de laatste dag ontving de Belastingdienst nog 288.173 aangiften. Van de binnengekomen aangiften kwam 99% online binnen, waarvan 4% via de App Aangifte 2016'', aldus het ministerie.

Stabiele systemen

De Belastingdienst kijkt tevreden terug op het verloop van de afgelopen aangifteperiode. Alleen op de eerste dag van de aangifteperiode, 1 maart, ontstond drukte op de website waardoor mensen gevraagd werd om op een later tijdstip terug te komen. De uitbreiding van de systemen van een zogenaamde vierbaans- naar een zesbaanssnelweg heeft zijn vruchten afgeworpen.

Hulp bij aangifte

Ook dit jaar heeft de Belastingdienst weer in samenwerking met veel verschillende partners op 32 locaties hulp bij aangifte geboden. 65.000 mensen maakten hier gebruik van.

850.000 telefoontjes voor Belastingtelefoon

Bij de Belastingtelefoon kwamen tussen 1 maart en 1 mei 850.000 telefoontjes binnen, dat zijn er aanzienlijk minder dan voorgaande jaren. Het aantal berichten dat via de Twitter en Facebookpagina bij de Belastingdienst binnen kwam is ongeveer gelijk aan vorig jaar: 5.500 in totaal.