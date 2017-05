Politie rolt Friese cokehandel op

Maandag heeft de politie in Friesland op meerdere locaties invallen gedaan in verband met een onderzoek naar de handel in cocaïne. 'Daarbij zijn acht verdachten aangehouden in de leeftijd van 25 tot 33 jaar. Alle verdachten zijn afkomstig uit Leeuwarden. Er is beslag gelegd op contant geld en voertuigen', zo meldt de politie maandag.

Cokehandel

Bij de politie bestond het vermoeden dat een groep Leeuwarders al enige tijd op grote schaal cocaïne verhandelde aan een groot aantal gebruikers in Leeuwarden en omstreken. De klantenkring blijkt uit circa 200 personen te bestaan.

De overlast van deze handel en de meldingen van inwoners leidde er toe dat de recherche, in samenwerking met de Criminaliteit Interventie Groep (CIG) van het politie basisteam Leeuwarden en het Openbaar Ministerie, eind 2016 een onderzoek startte naar deze organisatie.

Witwassen via autohandel

Gedurende het onderzoek kwamen diverse verdachten in beeld, die zich binnen de groep bezig hielden met de inkoop en de verkoop van de cocaïne. Het vermoeden bestaat dat de omzet over de afgelopen tijd enkele tonnen bedraagt. Waarschijnlijk wordt de handel in auto’s gebruikt om het drugsgeld wit te wassen.

Acht zoekingen

De politie zocht met een drugs- en geldhond en een zoekploeg van Defensie in zeven woningen en een bedrijfspand aan de Apolloweg in Leeuwarden naar financiële administratie, contant geld en verdovende middelen. De zoekploeg van Defensie is deskundig in het zoeken naar verborgen ruimtes en het zoeken in zeer kleine ruimtes of ruimtes met weinig of geen licht in onveilige situaties.

AK-47 automatische vuurwapens

Uiteindelijk is er enkele tien duizenden euro’s aan contant geld, twee automatische vuurwapens (AK-47) en munitie in beslag genomen. Verder is er beslag gelegd op bankrekeningen en aan vermoedelijk verdovende middelen is er een hoeveelheid hennep en cocaïne in beslag genomen. In totaal zijn 12 auto’s, een speedboot en twee scooters in beslag genomen.

Sluiting drugspanden

De gemeente Leeuwarden hanteert als beleid dat een woning of ander pand wordt gesloten als daar binnen een vorm van georganiseerde criminaliteit een handelshoeveelheid harddrugs wordt aangetroffen. De politie maakt naar aanleiding van de invallen van vandaag een bestuurlijke rapportage op die ter beschikking van de gemeente wordt gesteld.