FNV-leden op de Dag van de Arbeid in actie voor Echte banen

FNV is vandaag, op de Dag van de Arbeid, op straat in Amsterdam om successen te vieren en de strijd voor echte banen met extra kracht voort te zetten. Dat is harder nodig dan ooit nu er een kabinet in de maak is dat de belangen van werkenden niet voorop heeft staan en werkgevers eerdere afspraken niet of met moeite nakomen.

Vanmiddag liepen ongeveer 5.000 FNV-leden van het Jonas Daniël Meijerplein naar het Museumplein, waar een manifestatie plaatsvond voor Echte banen. FNV-voorzitter Han Busker: ‘Wij zijn trots op onze successen, maar die komen niet vanzelf. We moeten er dagelijks hard voor vechten. Vandaag laten we ook zien wat dat oplevert, samen met onze leden. In de metaal en bij gemeenten creëren we duizenden echte banen voor jongeren, waardoor ouderen gezond hun pensioen kunnen halen. Dat levert kwaliteit van werk en leven op. In sectoren als schoonmaak en transport hebben we goede loonsverhogingen voor elkaar gebokst en dat vieren we. Tegelijk hebben we een flinke waarschuwing aan werkgevers: kom je afspraken na want anders vind je ons lijnrecht tegenover je. En tegen het kabinet in wording zeg ik: mensen hebben zekerheid van werk nodig en ontslagbescherming, breek dat niet af!’

De staatskassen zijn goed gevuld en bedrijven maken flinke winsten, maar toch willen werkgevers makkelijk en goedkoop mensen kunnen ontslaan. Honderdduizenden werknemers met oproepcontracten zijn elke maand weer onzeker over hun inkomen; velen verdienen niet genoeg om hun gezin te kunnen onderhouden, waardoor 400.000 kinderen onder de armoedegrens leven.



Vandaag laten distributiewerkers van Jumbo en AH, mensen van Sociale Werkplaatsen, werknemers uit metaal en bouw, jongeren en ouderen zien wat zij willen: een echte baan en meer koopkracht. Vrouwen strijden vandaag zij-aan-zij met mannen voor equal pay; gelijke beloning voor gelijk werk.



Han Busker: ‘De race naar beneden moet stoppen, zodat collega’s geen concurrenten meer zijn. Onzeker werk moet echt duurder worden dan vast werk. En we willen minder marktwerking en betere regels. We laten vandaag met elkaar zien dat werkend Nederland behoefte heeft aan meer zekerheid en een beter inkomen. De FNV is harder dan ooit nodig als tegenwicht voor werkgevers en politiek!’