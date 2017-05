Minder illegalen doen oversteek naar Verenigd Koninkrijk

In de eerste drie maanden van 2017 probeerden 220 mensen illegaal de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. In het laatste kwartaal van 2016 ging het nog om 430 mensen. Drie kwart van de mensen die worden aangetroffen heeft de Albanese nationaliteit.

De meeste mensen die werden aangetroffen werden al in Nederland aangetroffen. 94 procent van de mensen werden al voordat ze de boot naar het Verenigd Koninkrijk wisten te bereiken aangetroffen door de marechaussee. Zes procent werd aan de andere zijde van het Kanaal door de Britse autoriteiten aangetroffen. In 2016 werd 83 procent al in Nederland aangetroffen. Dit betekent dat de controles door de marechaussee op de Nederlandse havens effectiever zijn geworden.

Deze cijfers zijn onderdeel van de kerncijfers asiel en migratie die maandelijks worden gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De cijfers met betrekking tot de illegale oversteek naar het Verenig Koninkrijk worden ieder kwartaal gepubliceerd.