Arrestatieteam houdt in Sint Oedenrode twee terreurverdachten aan

De actie werd uitgevoerd op basis van informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dat bevestigd tegenover het Eindhovens Dagblad (ED) na vragen van de krant. Inmiddels is een van de verdachten weer vrij.

Actie gericht tegen 22-jarige Nederlander

De actie was vooral gericht op de 22-jarige Nederlander van Somalische afkomst. Hij woont al jaren in Engeland, maar zou volgens de AIVD actief lid zijn van de terreurbeweging Al-Shabaab in Somalië. De 22-jarige man was in Sint-Oedenrode op bezoek bij een 21-jarige kennis die ook van Somalische komaf is. Toen beide mannen op de bus stonden te wachten, werden zij opgepakt. Hoewel de man uit Sint-Oedenrode officieel nog verdachte is, werd hij donderdag weer op vrije voeten gesteld. De 22-jarige verdachte zit nog vast en wordt woensdag voorgeleid, zo liet het OM aan het regionale krant weten.

In de woning in Sint-Oedenrode waar beide mannen logeerden, zijn laptops en telefoons in beslag genomen.