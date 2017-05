Rus (25) aangehouden in verband met dodelijk steekincident in Oss

De 25-jarige man uit Rusland wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijk steekincident op zaterdagavond in een woning aan de Molenweg in Oss. Daarbij kwam een man om het leven.

De politie startte zaterdag direct met onderzoek om het verhaal achter het steekincident in kaart te brengen. Gaandeweg bleek dat er mogelijk eerder iets was voorgevallen in een huis op het Titus Brandsmaplein en dat dit zich verplaatst heeft naar de Molenweg waar het slachtoffer overleed. Uit verder onderzoek kwam de 25-jarige verdachte in beeld. Hij kon maandagavond dus in een woning in Oss worden aangehouden. De identiteit van het slachtoffer is nog niet voor 100% vast gesteld. Dinsdag zal een confrontatie met familieleden plaats vinden.

Drone

Bij het technisch onderzoek werd maandagmiddag een drone ingezet door de politie. Deze heeft enige tijd boven de plaats delict gevlogen om deze vanuit de lucht nauwkeurig in beeld te brengen. De politie roept getuigen op zich te melden.