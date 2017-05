Ladinginspecteur betrokken bij smokkel 200 kilo cocaïne

De cocaïne werd eind maart ontdekt in de schacht van een van de ankerkettingen van een kolenschip uit Colombia. De cocaïne werd gevonden door het zogenoemde visitatieteam van de Douane, een gespecialiseerd team dat een schip van onder tot boven doorzoekt.

De drugs zaten in 200 pakketten en zijn diezelfde dag nog vernietigd. Het onderzoek naar de herkomst en de mensen achter de smokkel, leidde op 12 april tot de aanhouding van de man, een 42-jarige Rotterdammer.

De man was verantwoordelijk voor de inspectie van verschillende soorten lading, en had uit dien hoofde toegang tot veel haventerreinen. Het HARCteam, een samenwerkingsverband van Douane, Zeehavenpolitie en Fiod, vermoedt dat de man zijn functie misbruikte om verdovende middelen veilig te stellen. Onderzocht wordt nog of de man bij meer smokkelincidenten betrokken is.

Het onderzoek naar andere betrokkenen wordt voortgezet. De raadkamer van de rechtbank heeft inmiddels besloten dat de man vast blijft zitten tot aan de eerste behandeling van de zaak medio juli.