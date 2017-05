Man begluurt onderbuurvrouw tijdens douchen

Via een gat in de vloer probeerde een 37-jarige man uit Den Haag vorig jaar stiekem zijn onderbuurvrouw te filmen in de douche. Ook maakte hij op het toilet opnamen van ten minste twee dames. De officier van justitie eiste dinsdag 150 uur werkstraf, waarvan 50 voorwaardelijk. Als voorwaarde zou de verdachte onder toezicht moeten worden gesteld en een behandeling ondergaan.

De man werd vorig jaar gesnapt door de onderbuurvrouw zelf. Tijdens het douchen zag ze plots een hand met daarin een telefoon achter een rooster verschijnen. Bij de bovenbuurman ontdekte de politie kort erna een gat in de vloer, met een luik erover. Het gat was gemaakt onder een kastje, naar eigen zeggen om een kluis in te verstoppen.

Volgens de officier van justitie is die verklaring ongeloofwaardig. Het gat zou er al zeven jaar zitten, maar een kluis lag er nog steeds niet in. Ook raakte verdachte geïrriteerd toen de politie het luik ontdekte en probeerde hij het kastje zo snel mogelijk weer op zijn plek te schuiven. Dat verdachte daadwerkelijk foto's of filmpjes heeft gemaakt, kan volgens de officier van justitie niet worden bewezen. Er is niets teruggevonden op de telefoon of computer.

Op de computer stonden wel foto's van vrouwelijke geslachtsdelen die verdachte op zijn toilet bleek te hebben gemaakt. Op de toiletdeur hing een poezenposter, daar zat een gaatje in en kon je een telefoon achter hangen. Verdachte zegt dat hij de betreffende vrouwen, die bij het Openbaar Ministerie niet bekend zijn, achteraf heeft verteld dat hij ze had gefotografeerd.

Voor de onderbuurvrouw is de ervaring in de douche beangstigend geweest. Een jaar na de gebeurtenis zegt ze zichzelf niet meer te herkennen; ze heeft veel last van emoties, spanning en is snel geïrriteerd. Het vertrouwen in mensen is ze kwijt, ze kijkt nog altijd in elke ruimte naar het plafond of er geen rooster of camera zit. Ze is na de gebeurtenis verhuisd.

De politierechter volgde uiteindelijk de eis van de officier van justitie, hoewel het zonder toestemming fotograferen op het toilet volgens de rechter niet bewezen is.