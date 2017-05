Doetinchemmer veroordeeld voor poging doodslag en mishandelingen senioren

De man pleegde de feiten in een wooncomplex voor senioren, waarin bij uitzondering ook de vriendin van de man een woning was toegewezen nadat zij wegens overlast en andere problemen niet in een eerdere woning kon verblijven. De poging tot doodslag was gericht tegen een destijds 62-jarige slachtoffer. De man schopte de vrouw meerdere keren tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook heeft hij haar meerdere keren tegen haar hoofd geslagen, onder andere met een sleutelbos. Verder heeft de man 2 personen mishandeld die destijds 80 en 83 jaar waren

Slachtofferverklaringen

Op zitting zijn slachtofferverklaringen voorgelezen. Daaruit blijkt dat de slachtoffers veel angst hebben ervaren en dat zij nog steeds bang zijn. De rechtbank neemt het de man zeer kwalijk dat hij de feiten heeft gepleegd ten aanzien van slachtoffers die vanwege hun hoge leeftijd zeer kwetsbaar zijn.

Bijzondere voorwaarden

De straf die rechtbank op heeft gelegd is gelijk aan de eis van de officier vanjustitie. Aan het voorwaardelijk strafdeel zijn diverse bijzondere voorwaarden opgelegd. Zo moet de man zich klinisch en ambulant laten behandelen, zichzelf melden bij de reclassering en verblijven in een beschermde of begeleide woonworm. Ook mag de Doetinchemmer de komende 5 jaar geen contact met de slachtoffers zoeken en mag hij niet in de buurt van het wooncomplex komen.

Tot slot moet de man schadevergoedingen van in totaal ongeveer 3.700 euro aan de slachtoffers betalen.