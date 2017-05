Veiligheidsdiensten hebben zestig mogelijke extremisten uit Oost-Brabant in het vizier

De aanhouding van de twee terreurverdachten in Sint-Oedenrode komt volgens hem niet helemaal uit de lucht vallen. De dreiging van extremisme beperkt zich niet alleen tot de randstad en is een serieus probleem.

Houben: ‘Van de zestig mensen die in beeld zijn wonen er 17 in de grote steden Den Bosch, Oss, Eindhoven en Helmond. De rest woont op het platteland.’ Of de twee aangehouden verdachten bij de zestig personen horen wil Houben niet zeggen.

Dat de veiligheidsdiensten zestig mensen in beeld hebben, wil volgens Houben niet zeggen dat zij alleen een dreiging vormen. ‘Er zijn natuurlijk ook mensen die we niet in beeld hebben.” Toch denkt Houben niet dat het om een topje van de ijsberg gaat. “Ik heb voldoende vertrouwen in onze veiligheidsdiensten om te denken dat ze een groot deel van de verdachten in beeld hebben.’

Meer aanhoudingen sluit Houben in de komende tijd niet uit. ‘Er zijn honderden Nederlanders afgereisd naar het kalifaat van IS en in de komende tijd zullen die terugkeren. En die komen ook naar Brabant en het platteland in onze provincie.” De inzet van politie en marechaussee bij het opsporen van terreurverdachten zal daarom de komende tijd niet minder worden, maar meer. “En dat is maar goed ook.’