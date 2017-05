Arrestatieteam houdt 4 verdachten aan in pand Rotterdam

Dinsdagavond heeft een arrestatieteam (AT) van de politie in Rotterdam rond 18.30 uur een inval gedaan in een pand aan de 2e Rosestraat. Dit meldt de politie dinsdagavond.

Aanleiding was een getuige die had gezien dat een man een vuurwapen had getrokken bij een ruzie op straat voor het betreffende pand. De man was vervolgens het pand weer binnengegaan.

Nep-vuurwapen

De politie zette een AT in die de woning binnenviel. Hierbij werden vier personen aangetroffen. Alle vier de mannen zijn door het AT aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Volgens de politie zou er in het betreffende pand ook een nep-vuurwapen zijn aangetroffen. De politie is een onderzoek gestart .