Twee aanhoudingen na schietincident

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag twee verdachten aangehouden na een schietincident op de Johanna Reynvaanstraat in Amsterdam.

Rond kwart over een kwamen er telefoontjes binnen dat er knallen gehoord waren. Toen de politie onderzoek instelde troffen ze een auto aan met daarin diverse kogelgaten. Op straat werden meerdere hulzen aangetroffen. Tijdens het direct ingestelde onderzoek werden in de directe omgeving twee mannen aangehouden.

Specialisten van forensische opsporing hebben een sporenonderzoek ingesteld. Een man die in de nabijheid van het schietincident was geweest had zich in een ander stad gemeld. Daar bleek dat hij een lichte verwonding had opgelopen ten gevolge van het schieten. De recherche heeft de zaak in onderzoek.